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Новости

04 августа, 13:33

M24.RU

Специалисты рассказали, как выбирать качественные арбузы

Специалисты рассказали, как выбирать качественные арбузы

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4 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу сезона арбузов.

Как правильно выбрать арбуз, где лучше покупать и возможно ли отравиться некачественной ягодой, рассказывали:

  • врач-диетолог, заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова;
  • начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
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