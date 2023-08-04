04 августа, 13:33M24.RU
Специалисты рассказали, как выбирать качественные арбузы
4 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная началу сезона арбузов.
Как правильно выбрать арбуз, где лучше покупать и возможно ли отравиться некачественной ягодой, рассказывали:
- врач-диетолог, заведующая организационно-методическим отделом по диетологии НИИОЗММ департамента здравоохранения Москвы Виктория Егорова;
- начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.