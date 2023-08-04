Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Медики советуют беречь голову от солнца, а водителям не садиться за руль при недомогании.

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выселением российских детей из турецкого отеля. В ведомстве предлагают родителям обратиться за помощью, чтобы составить претензии в адрес туроператора. Решается вопрос и об обращении в суд с групповым иском. Всего на улице в Кемере ночью оказались около 90 детей, после того как у них произошли проблемы с оплатой проживания.

Российских туристов избил персонал в турецком пятизвездочном отеле. Такие происшествия встречаются все чаще. В этом году Турция стала самым популярным зарубежным курортом у россиян и при этом впервые вошла в пятерку самых дорогих.

Целый город спорта, культуры и развлечений появится после реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский". Он будет включать в себя арену, ФОК, концертный зал и водный комплекс, который станет огромным спортивным курортом в центре Москвы. Работы развернули масштабные.

Адвокаты блогера Елены Блиновской обратились за помощью к бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой. Защита надеется смягчить меру пресечения блогеру, чтобы она смогла заниматься бизнесом и погасить долги по налогам. По данным Минеевой, к делу уже подключилась команда экспертов, юристов и адвокатов – они выступят третьей стороной. Также она отметила, что сейчас все больше блогеров обращаются за консультацией, как им вывести свой бизнес из тени.

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