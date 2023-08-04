"Пушкинскую карту" будут блокировать навсегда после трех нарушений правил программы

За три нарушения "Пушкинские карты" будут блокировать навсегда. Об этом предупредили в Минкульте.

Там напомнили, что карту может использовать только ее владелец. Первое нарушение правил приводит к блокировке до конца календарного года, а повторное – на 365 дней. А если попытаться сделать еще один раз, то это точно приведет к полному лишению льгот.

"Пушкинскую карту" оформляют для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Перечисляемые на нее средства можно использовать, чтобы оплатить культурные мероприятия на территории России. В этом году лимит карты составил пять тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.