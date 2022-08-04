В Москве пролили желтый уровень опасности из-за жары

В Москве продлили желтый уровень опасности из-за высокой температуры до вечера субботы. По прогнозам, воздух в столице прогреется до плюс 33 градусов.

Сегодня тоже было очень душно, поэтому в метро пассажирам раздавали воду, а на улице устраивали искусственные дожди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.