Перечень электронных услуг в сфере строительства расширится

Перечень электронных услуг в строительной сфере расширится. До конца года в онлайн-режим переведут еще одну, таким образом их станет 27. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Услуги для ресурсоснабжающих компаний доступны на портале mos.ru. Перевод оформления документов в электронную форму позволяет ускорить темпы строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.