В Москве действует оранжевый уровень опасности из-за жары

Оранжевый уровень опасности из-за жары действует в Москве вторые сутки подряд. За сегодня в городе трижды провели аэрацию, а в метро пассажирам бесплатно раздают воду.

По прогнозам синоптиков, будет еще жарче. Насколько раскалится воздух, и когда ждать похолодания? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.