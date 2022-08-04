Синоптики прогнозируют в Москве крупный град в выходные

В Москве в выходные могут посыпаться камни с неба. Так синоптики говорят про крупный град диаметром до 4 сантиметров. Также ожидается шквалистый ветер и дожди – по прогнозам может вылиться треть месячной нормы осадков.

А пока столица спасается от жары. Сегодня было плюс 30 градусов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.