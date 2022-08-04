Новости последнего часа: искусанную обезьяной девочку выписали из больницы в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Девочку, которую искусала обезьяна в Подмосковье, выписали из больницы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Предстоящая суббота, 6 августа, в Москве может войти в тройку самих жарких дней, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Более 700 социальных объектов построят в московских кварталах по программе реновации. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

