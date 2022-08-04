В Роспотребнадзоре связали подъем заболеваемости COVID-19 с возникновением новых штаммов

В Москве наблюдается рост заболеваемости COVID-19 из-за появления и активного распространения нового варианта штамма "Омикрон". Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Юлия Кобзева.

По ее словам, в настоящее время не зафиксирована сезонность циркуляции коронавируса. Эксперт добавила, что подъем заболеваемости возникает, когда появляются новые штаммы коронавируса и снижается иммунная прослойка населения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

