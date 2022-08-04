В магазин H&M в ТЦ "Мега Белая Дача" можно попасть без очередей

В магазине H&M в ТЦ "Мега Белая Дача", в отличие от торговых центров "Авиапарк" и "Метрополис" нет очередей.

Перед входом нет никакой разметки, люди спокойно заходят и выходят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

