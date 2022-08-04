В Оперштабе сообщили о росте числа заболевших COVID-19 в Москве

В Москве растет количество заболевших COVID-19. Об этом сообщили в Оперативном штабе. По прогнозам эпидемиологов, ждать снижения числа заболевших не стоит. При этом основной пик придет в сентябре, когда москвичи вернутся с дач и курортов.

Начальник отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Юлия Кобзева рассказала, что рост числа зараженных связан с активным распространением нового варианта штамма "Омикрон". Она добавила, что сейчас сезонности вируса не наблюдается. По ее словам, число заболевших растет при появлении новых штаммов и снижении иммунной прослойки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

