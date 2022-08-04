Названа стоимость вишни в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран и регионов в столицу везут сезонные продукты и сколько они стоят.

За вишней отправились на Дорогомиловский рынок. Туда ягоду везут из Владимирской области и Молдавии.

Итак, килограмм вишни из Молдавии обойдется в 300 рублей. Ягода из Владимирской области немного дороже – 350 рублей за тот же вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.