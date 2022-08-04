Москвичам пообещали жару до 32 градусов 4 августа

В четверг, 4 августа, в Москве ожидается жара до 32 градусов. В городе продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности.

Столичный регион остается под влиянием антициклона, который не пускает дождевые облака на территорию Центральной части России. Из-за этого в Москве ожидается сухая и жаркая погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

