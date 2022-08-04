На Сахалине местная жительница изобрела необычный способ общения с властями. Женщина пришла на встречу с мэром и вместо слов швырнула в него ботинком, который изрядно зарос плесенью.

Таким образом она попыталась привлечь внимание чиновника к проблеме аварийного жилья. Женщина проживает в ветхом доме и никак не может добиться переселения. Она даже обращалась в суд, тот обязал городскую администрацию предоставить ей нормальную квартиру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.