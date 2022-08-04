В Улан-Удэ стали разыскивать хулиганов, затушивших Вечный огонь

Люди, не уважающие память о Великой отечественной войне, есть не только в Латвии, но и в России. В Улан-Удэ разыскивают хулиганов, затушивших Вечный огонь.

Как рассказали в Следственном комитете, молодые люди подошли к горелке с бутылкой воды и залили пламя, после чего убежали. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.