В России предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму 4 августа. Размер такого социального возврата составит 50% суммы НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей.

Работающие пенсионеры будут подавать заявление по окончании налогового периода и получать возврат на банковский счет. Вступить в силу новый закон может уже 1 января 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.