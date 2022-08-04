В Риге снесут Памятник воинам Советской Армии

В Риге планируют снести Памятник воинам Советской Армии. Как написали местные СМИ, власти решили, что в городе не место монументу в честь освободителей Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Среди жителей мнения разделились. Некоторые готовы выйти на демонстрации протеста, чтобы защитить памятник. Но в мэрии Риги настроены решительно. Там заявили, что никакой ценности памятник не представляет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.