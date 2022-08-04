Цены на еду в московских аэропортах шокировали депутатов

Цены на еду в московских аэропортах шокировали даже депутатов. Член парламента Петербурга опубликовала фото скромного обеда в Шереметьево, который обошелся более чем в тысячу рублей. Эти деньги пришлось заплатить за порцию пельменей и салат.

Депутат уже направил в Минтранс просьбу проверить работу кафе в воздушных гаванях. Станет ли теперь дешевле перекусить перед вылетом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.