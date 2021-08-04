В Москве выявлено 2 502 новых случая COVID-19

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 2 502 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 4 302 человека, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 517 человек, выписали при этом 1 436 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 22 589 новых случаев коронавируса. В 2 048 из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего в РФ выявлено 6 356 784 случая коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Москве и Республике Татарстан (0,17 и 0,21% соответственно). Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.