Росстат назвал регионы России, где жители спят дольше всего

Стали известны регионы – лидеры по продолжительности сна среди жителей России. Согласно данным Росстата, дольше всех спят в Чечне – в среднем по 10 часов и 5 минут в сутки.

Москва занимает третье место с показателем 9 часов и 12 минут. Также в числе лидеров оказались Смоленская область – 9 часов и 7 минут, , Кабардино-Балкария – 9 часов и 5 минут и Ингушетия – 9 часов и 4 минуты.

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