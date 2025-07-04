Синоптики сообщили, что вода в столичных водоемах остается слишком холодной для купания

Потепление в столице оказалось кратковременным, и москвичам вновь придется отложить купальный сезон. Вода в городских водоемах по-прежнему остается слишком холодной. По данным синоптиков, сейчас ее температура составляет всего 17 градусов, и даже на следующей неделе она не превысит отметку в 20 градусов.

Для комфортного и безопасного отдыха температура воды должна быть не ниже 23–25 градусов. Ранее в это время года вода в столичных водоемах обычно прогревалась до 22 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.