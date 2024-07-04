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04 июля, 23:30

Общество

В Москве прошла 24-я церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России"

В Москве прошла 24-я церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России"

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В Москве прошла 24-я церемония награждения премии "Медиа-Менеджер России". Среди лауреатов – топ-менеджеры СМИ, рекламной и PR-индустрии.

Жюри состояло из представителей общественных организаций и лауреатов прошлого года. В этом году отметили более 80 специалистов в различных номинациях.

Холдинг "Москва Медиа" представляла советник генерального директора Инна Новикова. Она стала лауреатом премии в номинации "Телевидение" за успешную реализацию проектов и оптимизацию бизнес-процессов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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