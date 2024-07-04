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Новости

Новости

04 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июля

Ливень и грозы ожидаются в Москве вечером 4 июля

Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

4 июля 2024 года в Москве стало самым жарким за последние 75 лет

В Москве зафиксировали 32 градуса жары

ГУ МЧС по Москве разослало уведомление о непогоде на 5 июля

Ливень, грозы и усиление ветра придут в Москву в ближайшие часы

Ректор МГУУ рассказал о старте приемной кампании

Новости часа: Собянин заявил, что до конца года в Москве построят еще 10 объектов культуры

Комплекс городского хозяйства предупредил о приближении ливня и грозы

Синоптики обещают в Москве в ближайшие часы ливень, грозы, штормовой ветер и град. Городские службы работают в усиленном режиме, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Также 5 июля порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

В этом году в районе Останкино благоустроят 14 улиц. Специалисты обновят дороги и пешеходные зоны. В некоторых местах работы уже завершились. Для избежания заторов работы в этих локациях проводились круглосуточно на протяжении двух месяцев.

После комплексной реконструкции филиалы поликлиники № 12 на улицах Цандера и Бочкова вновь принимают пациентов. Заведующая филиалом № 3 Татьяна Ветохина отметила, что после работ изменился также подход врачей и медсестер в качестве оказания медпомощи, изменилось отношение жителей к медперсоналу. По ее словам, стало приятно работать в таких условиях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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