Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июля

Синоптики обещают в Москве в ближайшие часы ливень, грозы, штормовой ветер и град. Городские службы работают в усиленном режиме, а аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Также 5 июля порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, может выпасть больше половины месячной нормы осадков.

В этом году в районе Останкино благоустроят 14 улиц. Специалисты обновят дороги и пешеходные зоны. В некоторых местах работы уже завершились. Для избежания заторов работы в этих локациях проводились круглосуточно на протяжении двух месяцев.

После комплексной реконструкции филиалы поликлиники № 12 на улицах Цандера и Бочкова вновь принимают пациентов. Заведующая филиалом № 3 Татьяна Ветохина отметила, что после работ изменился также подход врачей и медсестер в качестве оказания медпомощи, изменилось отношение жителей к медперсоналу. По ее словам, стало приятно работать в таких условиях.

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