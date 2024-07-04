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04 июля, 15:20

M24.RU

Москва онлайн выяснила, как жители столицы спасаются от аномальной жары

Москва онлайн выяснила, как жители столицы спасаются от аномальной жары

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4 июля ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Лариса Соколова выяснили, как коммунальные службы, сотрудники метрополитена и простые граждане борются с аномальной жарой, которая уже неделю не оставляет столицу.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в жаркую погоду городские службы работают в усиленном режиме. Каждые три часа проводится полив проезжей части.

Из-за жары на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
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