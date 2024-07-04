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04 июля, 14:30

Общество

Минздрав РФ отказался давать почтальонам право на оказание медпомощи

Минздрав РФ отказался давать почтальонам право на оказание медпомощи

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Российский Минздрав не разрешит почтальонам оказывать медпомощь населению. В ведомстве подчеркнули, что это смогут делать только те, кто получил среднее или высшее медицинское образование.

Ранее "Парламентская газета" писала, что почтальонам в сельских отделениях связи могут предложить пройти обучение, после которого они смогут диагностировать заболевания и выполнять несложные медицинские манипуляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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