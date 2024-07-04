Москвичей предостерегли от купания в фонтанах во время жары

Некоторые москвичи решили спастись от жаркой погоды купанием в фонтанах. Однако эксперты назвали такой выбор небезопасным. Конструкции фонтанов не приспособлены для купания. Там подведено электричество для подсветки и автоматизации.

В свою очередь, врачи отметили, что качество воды в фонтанах способно привести к неприятным последствиям. Москвичам рекомендовали выбирать городские бассейны или разрешенные места для купания. В столице оборудовано пять безопасных зон, где за качеством воды следит Роспотребнадзор.

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