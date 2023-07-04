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Новости

04 июля, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

Будущие контрактники объяснили, зачем они записываются добровольцами на СВО

"Цифра дня": 108

Новости часа: прокуратура контролирует выяснение причин пожара в Столешниковом переулке

Две тысячи точек с поддельным молоком и водой выявили в России

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 5 июля

Новости часа: крыша здания загорелась в Столешниковом переулке в Москве

Песков заявил о ликвидации всех БПЛА, атаковавших столичный регион утром 4 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в ТиНАО и Подмосковье сбили несколько дронов. Пострадавших нет. Всего было уничтожено 4 дрона в ТиНАО. И еще один в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. В целях безопасности приостанавливалась работа аэропорта Внуково.

Кроме того, правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем ПВО, которые смогут отвечать актуальным вызовам и угрозам. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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