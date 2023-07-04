Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника.

Так, в ТиНАО и Подмосковье сбили несколько дронов. Пострадавших нет. Всего было уничтожено 4 дрона в ТиНАО. И еще один в Подмосковье, сообщили в Минобороны РФ. В целях безопасности приостанавливалась работа аэропорта Внуково.

Кроме того, правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем ПВО, которые смогут отвечать актуальным вызовам и угрозам. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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