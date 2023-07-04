Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 12,5 тысячи человек уже вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В Москве в развитие территории бывшего завода "МиГ" вложат более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщили власти.

Мобильные группы начали работать на время пожароопасного периода на северо-востоке Москвы. Об этом заявила префектура.