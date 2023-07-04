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04 июля, 18:30

Общество

Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

Новости часа: 12,5 тыс человек вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 12,5 тысячи человек уже вышли на работу после Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В Москве в развитие территории бывшего завода "МиГ" вложат более 300 миллиардов рублей. Об этом сообщили власти.

Мобильные группы начали работать на время пожароопасного периода на северо-востоке Москвы. Об этом заявила префектура.

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