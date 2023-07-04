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Общество

Две тысячи точек с поддельным молоком и водой выявили в России

Две тысячи точек с поддельным молоком и водой выявили в России

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На прилавках в регионах РФ нашли поддельные воду и молоко

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Как минимум две тысячи магазинов в российских регионах продают фальсифицированные молоко и воду. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на общественную потребительскую инициативу.

Организация провела исследование молочной продукции и упакованной воды. Теперь Генпрокуратуру просят привлечь продавцов к уголовной и административной ответственности. В каких именно регионах обнаружены немаркированные товары? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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