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Общество

Серебристые облака появились над центральной частью России

Серебристые облака появились над центральной частью России

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Над центральной частью России образовалось уникальное природное явление – серебристые облака, которые считаются самыми высокими из существующих типов. Они появляются при большом количестве водяного пара и пыли в атмосфере. Увидеть их можно было в столице в ночь на 4 июля.

Наблюдают за серебряными облаками и из космоса. Уже опубликованы кадры, снятые с МКС. Облачный фронт растянулся от Москвы до Санкт-Петербурга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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