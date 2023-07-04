Серебристые облака появились над центральной частью России

Над центральной частью России образовалось уникальное природное явление – серебристые облака, которые считаются самыми высокими из существующих типов. Они появляются при большом количестве водяного пара и пыли в атмосфере. Увидеть их можно было в столице в ночь на 4 июля.

Наблюдают за серебряными облаками и из космоса. Уже опубликованы кадры, снятые с МКС. Облачный фронт растянулся от Москвы до Санкт-Петербурга. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.