Неонацисты планируют взорвать мосты в Сумской области и обвинить в этом ВС России – МО РФ.

Более 290 тонн гуманитарной помощи передано жителям ДНР, ЛНР и юга Украины – МО РФ.

Параллельный прокат можно рассмотреть для сохранения киносетей РФ – Швыдкой.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.