Жители Москвы спасаются от жары на пляжах

Москвичи потянулись на пляжи. На Борисовских прудах нет свободных мест – а это площадь больше чем 100 футбольных полей. Многолюдно также на Мещерском пруду и на Левобережном. Там можно не только искупаться, но и покататься на лодках.

Пока люди прячутся у воды, город спасают от зноя сотни поливальных машин – они проводят аэрацию воздуха и увлажняют дороги, ведь асфальт раскаляется до 50 градусов. В метро пассажирам раздают воду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.