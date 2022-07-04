В РФ достаточно вакцин для профилактики паротита, кори и краснухи – Росздравнадзор

Фармкомпания MSD прекратит поставлять в Россию вакцины от ветрянки, краснухи, кори и паротита. Информацию подтвердили в Росздравнадзоре. При этом в ведомстве отметили, что в стране достаточно отечественных аналогов этих вакцин. А потому уход одного из поставщиков не окажет влияния на доступность прививок в России.

Эксперты считают, что такие решения носят политический характер, но за ними кроются экономические резоны. По мнению специалистов, производители выведут с российского рынка препараты с низкими объемами продаж, оставив востребованные оригинальные средства.

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