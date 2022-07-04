Более 3,5 тыс поливальных машин продолжили работу в столице из-за жары

3,5 тысячи поливальных машин работают 4 июля в столице. Они Охлаждают воздух и асфальт. В этот день фиксируется очень жаркая погода, даже по меркам аномально теплого лета. Синоптики обещали до 32 градусов, в зависимости от района.

Кроме того, специалисты объявили до 18:00 оранжевый уровень погодной опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.