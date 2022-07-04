Новости последнего часа: в Москве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды 5 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, желтый уровень опасности из-за града и грозы объявили в Москве и области на вечер 5 июля. Об этом заявил Гидрометцентр.

Власти Москвы считают одной из ключевых задач сохранение персонала экс-завода Renault. В ближайшее время завод будет находиться "в периоде трансформации", рассказали в департаменте инвестполитики.

Движение на ряде улиц Москвы перекроют 9 июля из-за праздника Курбан-байрам. Об этом сообщил Дептранс.