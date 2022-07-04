Онлайн-распродажа в магазинах IKEA начнется для всех покупателей 5 июля. В компании не уточнили, во сколько откроют доступ к сайту. Есть мнение, что сайт может перестать функционировать из-за наплыва покупателей.

Распродажу для своих сотрудников компания провела в июне. Потом икеевские товары появились на сайтах объявлений по завышенной цене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.