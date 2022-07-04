Юристы сообщили о наиболее выгодных для отпуска месяцах

Юристы сервиса SuperJob сообщили о наиболее выгодных для отпуска месяцах.

Оказалось, что самый беспроигрышный для кошелька отпускника вариант – планировать отдых на месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как оплата одного трудодня по среднему заработку в этом случае будет выше, чем стоимость этого самого отработанного дня.

Так, в следующем году больше всего рабочих дней будет в августе и октябре. Также выгодно уйти в отпуск можно будет в июне, июле и декабре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.