В Москве набирает обороты ревакцинация. Повторную прививку делают и в поликлиниках, и в павильонах "Здоровая Москва", и в торговых центрах.

Для этого подходит любая вакцина на выбор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.