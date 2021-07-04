Москвичей приглашают принять участие в розыгрыше машин

У москвичей есть еще неделя, чтобы стать участником розыгрыша машины. Все что нужно – прийти в любой пункт вакцинации и сделать прививку от коронавируса.

Несколько автомобилей уже разыграли. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.