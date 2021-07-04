Синоптики прогнозируют аномальную жару в Москве. Произойдет это не сегодня, а на грядущей неделе. Погода может повлиять на самочувствие некоторых москвичей из-за изменений в атмосфере.

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