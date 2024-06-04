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04 июня, 17:30

Общество

Пожарные приняли участие в конкурсе "Московские мастера"

Пожарные приняли участие в конкурсе "Московские мастера"

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Масштабные городские соревнования среди пожарных проходят в рамках конкурса "Московские мастера". На учебной базе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы собрались спасатели, которые уже прошли предварительный отбор.

В финале пожарных ждет еще три этапа: нужно выполнить нормативы по физподготовке и пройти специальную дистанцию. Также жюри оценит знание теории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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