Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 июня

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Москва празднует День защиты детей. В этот раз торжества продлились 4 дня. По всему городу устраивали экскурсии, театральные постановки, квесты и спортивные соревнования. В Парке Горького стартовал первый детский фестиваль искусств "Небо".

Почти 9 тысяч человек поклонились "Троице" Рублева в храме Христа Спасителя в первый день. Паломники занимали очередь с 7 утра. Пускать к иконе начали около часа дня после праздничной литургии. Икону привезли как раз к одному из главных православных праздников – дню Святой Троицы.

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на военных аэродромах. Цель удара достигнута, заявил генерал Игорь Конашенков. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены. Кроме того, поражены пункты управления украинских войск в районе населенного пункта Славянск ДНР и города Сумы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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