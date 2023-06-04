Специалисты рассказали, как аллергикам защититься от тополиного пуха

Тополиный пух и пыльца пока не потревожат аллергиков. Дожди в городе не дают им летать в воздухе, но сезон цветения еще не закончился.

Тополиный пух переносит пыльцу, а еще собирает городскую пыль. Для защиты можно носить медицинскую маску и солнцезащитные очки, использовать спреи для носа и принимать душ сразу после возвращения с улицы. Еще не стоит сушить постиранные вещи на открытом балконе, чтобы пух на них не оседал.

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