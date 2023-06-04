Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:25

Общество

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

Икону "Троица" Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Икону "Троица" установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

Икону "Троица" Андрея Рублева установили в специальной капсуле в храме Христа Спасителя

"Актуальный репортаж": как приготовить окрошку

Эксперты рассказали, как выбрать редис

В столичном метро стартовал летний свадебный сезон

Москвичам рассказали о погоде в столице 5 июня

Прихожан начали пускать в храм Христа Спасителя

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали, что решили записаться на военную службу из чувства патриотизма.

"У меня прадед служил, дед служил, дядька служит, я хочу быть военным. Я люблю свою страну, люблю свою Родину", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика