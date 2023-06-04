Будущие контрактники рассказали о причинах решения записаться на военную службу

В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали, что решили записаться на военную службу из чувства патриотизма.

"У меня прадед служил, дед служил, дядька служит, я хочу быть военным. Я люблю свою страну, люблю свою Родину", – поделился один из добровольцев.

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