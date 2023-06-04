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Общество

Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

Будущие контрактники назвали чувство патриотизма своей главной мотивацией

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали, что решили записаться на военную службу из чувства патриотизма.

"Надо своих защищать, помогать всем. Зять у меня на СВО год почти, вот сейчас внук в армию идет и я", – поделился один из добровольцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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