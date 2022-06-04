В Донском университете собрали около 3 тысяч учебников и книг для школ и вузов Донбасса, сообщил ректор вуза.

Более 2,5 тысячи москвичей посетили экскурсии на 27 фабриках и заводах в столице, сообщил Сергей Собянин.

Конструкции административного корпуса депо "Аминьевское" готовы больше чем наполовину, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

