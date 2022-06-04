Парады ростовых кукол пройдут в ЦДМ по случаю его 65-летия

В эти выходные в Центральном детском магазине в честь его 65-летия пройдут парады ростовых кукол. В торжественном шествии примут участие Чебурашка, Маша и Медведь, Смешарики, Дракоша Тоша, Лео и Тиг, Три кота и многие другие.

Посетители магазина смогут увидеть больше 25 кукол. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

