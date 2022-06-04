Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве по-летнему тепло и солнечно. На погоду в столичном регионе влияет антициклон. Складываются практически идеальные условия для прогулки. Зонты пока можно отложить.

О погоде в выходные в эфире телеканала Москва 24 рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

