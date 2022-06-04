Столичные кафе и ТЦ могут остаться без музыки

В столичных кафе и торговых центрах становится тише. "Большая тройка" звукозаписывающих компаний из Франции и США запретила использовать свой контент в России.

О том, почему от треков российских исполнителей тоже пришлось частично отказаться, – в сюжете телеканала Москва 24.

