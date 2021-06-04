Синоптики рассказали москвичам о погоде в июне

Синоптики расстроили москвичей. Прогноз на июнь не радует – жары не будет, теплеть начнет только к концу месяца.

В субботу погода будет без особых колебаний – по-прежнему солнечно, но ветрено. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.